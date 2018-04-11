«دفاع النواب»: زيارة بن زايد للقاهرة تعزز التعاون بين البلدين

أكد يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى إلى مصر تأتي لبحث التعاون الاقتصادي المصري الإماراتي، إضافة إلى مناقشة الوضع الراهن فيما يخص محاربة التنظيمات الإرهابية في الدول العربية، لافتًا إلى أن فوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية سيدفع بمزيد من التعاون بين مصر والدول العربية في كثير من المجالات.



وأضاف الجاحر في بيان الأربعاء، أن الزيارة تأتي أيضًا لمناقشة التهديدات التى تحيط بأمن المنطقة وأمن الخليج، حيث شهدت عدة عمليات عسكرية تحت عنوان زايد واحد واثنين وشملت كافة أفرع القوات المسلحة بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون جاء أيضًا لتعزيز أمن البلدين.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات اللقاء بين الطرفين، إضافة لتنسيق الآراء قبل قمة الرياض التى ستنعقد فى أبريل، بالإضافة إلى مناقشة حجم الاستثمارات بين البلدين.