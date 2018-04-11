القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
سياسي
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:30 م

«دفاع النواب»: زيارة بن زايد للقاهرة تعزز التعاون بين البلدين

يونس الجاحر،
يونس الجاحر،
محمد الشريف
dostor.org/2125477

أكد يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى إلى مصر تأتي لبحث التعاون الاقتصادي المصري الإماراتي، إضافة إلى مناقشة الوضع الراهن فيما يخص محاربة التنظيمات الإرهابية في الدول العربية، لافتًا إلى أن فوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية سيدفع بمزيد من التعاون بين مصر والدول العربية في كثير من المجالات.

وأضاف الجاحر في بيان الأربعاء، أن الزيارة تأتي أيضًا لمناقشة التهديدات التى تحيط بأمن المنطقة وأمن الخليج، حيث شهدت عدة عمليات عسكرية تحت عنوان زايد واحد واثنين وشملت كافة أفرع القوات المسلحة بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون جاء أيضًا لتعزيز أمن البلدين.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات اللقاء بين الطرفين، إضافة لتنسيق الآراء قبل قمة الرياض التى ستنعقد فى أبريل، بالإضافة إلى مناقشة حجم الاستثمارات بين البلدين.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

رئيس حي العمرانية يرفض تكريم المحافظ: «الموظفين ضربوني يا بيه»

«معجزة القرن».. كيف أصبح محمد صلاح قريبًا من الكرة الذهبية؟

الرئيس البرتغالي يصل إلى القاهرة

نانسي عجرم تكشف حقيقة حملها في «ألكساندر»

الأكثر قراءة

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

سفن حربية روسية تغادر ميناء طرطوس تحسبًا لهجوم أمريكي

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

«التحديات والفرص».. مؤتمر لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع «شل» لتنفيذ برنامج «فوتبول نت»

بالصور.. ملكات جمال العالم في الإسكندرية

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

سفن حربية روسية تغادر ميناء طرطوس تحسبًا لهجوم أمريكي

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

إفتتاح مؤتمر بناء الشخصية الوطنية بجامعة عين شمس

الأمصار

ديلي تلغراف: غواصة بريطانية تلقت أوامر بالتحرك للمشاركة في توجيه ضربة في سوريا

التحالف العربي يقصف مطار «صنعاء الدولي»

الطليان يضربون.. يوفنتوس يسجل ثلاثة أهداف في شباك الريال

البيت الأبيض حول مواجهة روسيا: كل الخيارات مطروحة

يوليا سكريبال: لا أحتاج مساعدة روسيا

ads
منوعات

«هنا الفواخير».. 14 عامًا من تلوث البيئة في قرية النقش

تعرّف على سمات الطفل المبدع: «مَن شابه أباه»

لأول مرة.. «ناسا» تستكشف إمكانية الإنجاب فى الفضاء

ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك