حبس «ديلر» بـ77 طربة حشيش في الصف

أمر المستشار محمد علي حمودة، رئيس نيابة الصف، بحبس "ديلر" عثر بمنزله على 77 طربة حشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.



انتقل محمد سراج مدير نيابة الصف، إلى منزل المتهم وأجرى معاينة تصويرية بمكان العثور على المضبوطات، وكشفت التحقيقات من خلال استعراض تحريات مباحث الصف أن المتهم من أكبر تجار المخدرات بقرية عرب الحصار ويوزع المواد المخدرة على عدد من تجار التجزئة وسبق حبسه في قضية مخدرات.



وبمواجهة المتهم بتحريات المباحث أنكر ما نسب اليه، مؤكدا عدم صلته بالمخدرات التي تم ضبطها بمنزله، وطلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة ونشاط المتهم وهوية تجار التجزئة الذين يتعامل معهم.



كانت وردت معلومات إلى العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بقيام "صلاح. ع. ع" 53 سنة بالاتجار في المواد المخدرة، واستغلال منزله كوكر لترويج المخدرات، وبإخطار اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من صحة المعلومات.



استأذنت المباحث النيابة العامة، وانتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث الصف، استهدفت منزل المتهم وتمكنت من إلقاء القبض عليه وعثر بداخل المنزل على 77 طربة حشيش وزنها 7 كيلو و600 جرام، كما تم ضبط هاتف محمول ومبلغ 1500 جنيه.



وبمواجهة المتهم أقر بمحضر الشرطة بالاتجار في المخدرات، فأمر اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بإحالته إلى النيابة العامة برئاسة المستشار محمد علي حمودة، رئيس نيابة الصف، والتي تولت التحقيق.