محافظ الجيزة يستهل «المجلس التنفيذي» بتهنئة الرئيس السيسي

استهل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي- اليوم- بإرسال تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لفوزه بفترة ثانية، وهنَّأ الشعب المصرى بـ"شم النسيم وعيد القيامة المجيد"، متمنيا أن تكون الأيام كلها أعيادًا.



وأشاد المحافظ بالجهود التى تمت من قبل رؤساء الأحياء ومديرى المديريات، بشأن تنفيذ خطة الاستعدادات والإجراءات التى جرت خلال أيام الانتخابات الرئاسية، بما يليق بالمظهر الحضارى للإقليم، وكذلك بغرفة عمليات حي الوراق؛ كـ"أفضل غرفة" فى المراكز والمدن.



يذكر أن محافظة الجيزة تعقد اجتماعا شهريا للمجلس التنفيذى؛ لاستعراض ما تم تنفيذه خلال الشهر الماضي، والتخطيط لما يتم تنفيذه خلال التالي له.