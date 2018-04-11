فرانس برس: مطار الضمير أحد أهداف واشنطن المحتملة شمال دمشق

قالت وكالة «فرانس برس»، إن أحد الأهداف المحتملة للضربات الأمريكية مطار «الضمير» العسكري شمال شرق دمشق، الذي انطلقت منه مقاتلات النظام لشن هجماتها على الغوطة الشرقية.

وذكرت «جنيفر كافاريلا» المحللة للشئون السورية في معهد دراسات الحرب بواشنطن، للوكالة أن على الولايات المتحدة أن تقرر المدى الذي ترغب في أن تذهب إليه من حيث ضرب القوات الموالية؛ لإيران والقريبة من مواقع أمريكية في شرق سوريا، أو حتى استهداف منشآت تدعمها روسيا.