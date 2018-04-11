«افتكرت القيامة قامت».. مواطن يروي كواليس انهيار عقار بإمبابة (فيديو)

شهدت منطقة إمبابة، انهيار عقار مكون من 7 طوابق- فجر الثلاثاء- تسبب في الإطاحة بمنازل مجاورة له، وإصابة ما يقرب من 7 أشخاص، دون وقوع وفيات.



"افتكرت القيامة قامت"- هكذا وصف أحد سكان الشارع المقابل للعقار لـ"الدستور"- لحظات ما بعد انهيار العقار، متابعًا: "صحيت بدري وما شوفتش في الشقة غير التراب، ولما نزلت لقيت البيت وقع".



كان مبنيًّا منذ أكثر من 30 عامًاوالذي أكد أن قاطنيه تعرضوا للكثير من المُضايقات والإزعاج من قبل مالكته، حتى أنها قطعت عنهم الكهرباء والمياه أكثر من مرة.



وأوضح أن صاحبة العقار أتت بقرار إزالة؛ كي تتمكن من هدمه وبناء ناطحة سحاب، لكن السكان تمسكوا ببقائهم داخله، إلى أن انتهى بهم الحال بسقوطه عليهم.



وأكد أن ليلة وقوع الحادث، كانت هناك أصوات "تكسير" و"طقطقة" بالعقار من أسفل، استمرت لنحو 3 ساعات، ولم يعرف أحد مصدرها، حتى انهار العقار مع شروق شمس الثلاثاء.