209 مليارات دولار عجزًا في ميزانية الحكومة الأمريكية في مارس

قالت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية سجّلت عجزًا في الميزانية بلغ 209 مليارات دولار في مارس، مع نمو المصروفات وتراجع الإيرادات.



وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري أن عجز الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 176 مليار دولار.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 194 مليار دولار للشهر الماضي.



وبلغ مجمل عجز الميزانية للسنة المالية 2018، التي بدأت في أول أكتوبر، 600 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 527 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.



وبلغ مجمل الإيرادات الشهر الماضي 211 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% عن مارس 2017، في حين بلغت المصروفات 420 مليار دولار بزيادة قدرها 7 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.