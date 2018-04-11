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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:32 م

«العمل العربي» يطالب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2125424

اعتمدت الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، في ختام أعمالها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية تقرير لجنة الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو.

ومثّل مصر في الدورة وفد ثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، ممثلًا عن رئيس الجمهورية.

أكد المؤتمر ضرورة إنشاء مجالس وهيئات للإنتاجية على مستوى كل بلد عربي، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، ومراكز أو معاهد البحث العلمي ذات العلاقة.

ودعا المؤتمر البلدان العربية لإعطاء الأولوية للنهوض بالإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج وفقا للمعايير القياسية الدولية في الإنتاج وتنمية قدرات القائمين عليها واعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لزيادة الدخل القومي ومواجهة المنافسة التجارية الدولية وتحقيق فرص أفضل لتشغيل وتحسين نوعية الحياة وتقليص الهدر في الموارد.

كما أكد أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات المجتمع الفقيرة والمهمشة وتعميق مزايا الضمان الاجتماعي، ما يساعد في تقوية انتماء الأفراد للوطن والاندفاع نحو العمل المنتج وإبراز أحسن ما لدى العاملين من مهارات وكفاءات.

وطالب المؤتمر بضرورة العمل على تطوير نظم الإدارة وتحديث العمليات الانتاجية وعناصر الإنتاج وأجهزة المراقبة والتحكم والقياسات نوعًا وكمًّا من حيث سير العمليات والمواد والأداء البشري والصيانة والأمن الصناعي والتخطيط والسيطرة على الانتاج والتحرر من نظم البيروقراطية والإجراءات التي تحد من حرية العمل والإبداع.

كما طالب ببذل المزيد من الجهود الممكنة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من أجل تمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي إلى تحسين توزيع الدخل ورفع قدرة العاملين في الإنتاج وتحسين أدائهم لزيادة الإنتاجية.

ودعا إلى دعم وتطوير مسارات الحوار الاجتماعي بهدف تمكين قوى الإنتاج من التفاعل الحي عن طريق زيادة الإنتاجية.

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