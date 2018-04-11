أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات مع تهديدات «ترامب»

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.



وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات بنحو 7 جنيهات، مقارنة بالتعاملات الصباحية ليسجل عيار 21 مستوى 666 جنيها للجرام، مقتربا من تحقيق أعلى مستوى في تاريخه.



وأضاف أن جرام المعدن النفيس عيار 18 سجل 570.85 جنيه، وارتفع عيار 24 لمستوى 716.15 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5328 جنيها.



وزادت أسعار المعدن الأصفر عالميا، لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين، متأثرة بتزايد مخاوف المستثمرين تجاه التعليقات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر خلالها من عمل عسكري وشيك في سوريا.



وأوضح محللون للسلع في «كوميرز بنك» أنه إذا ما استمر تدهور الوضع في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا.



ونوه رئيس شركة «بلو لاين» للعقود الآجلة «بيل باروخ»، إلى أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تعد بطاقة قوية لسوق الذهب، حيث لا تزال الأسعار تتداول في نطاق تداول ثابت.



وأضاف أن الذهب ينبغي أن يتجاوز مستوى 1370 دولارا للأوقية، إذا ما أراد الابتعاد عن نطاقه الحالي.



وقفز سعر العقود الآجلة للذهب بأكثر من 15 دولارا، ليزيد بنحو 1.1% عند مستوى 1361.4 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر خلال التعاملات بمقدار 1.2% إلى 1355.9 دولار للأوقية.

