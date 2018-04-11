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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:31 م

«سعفان» يبدي استعداده لحل أي معوقات تواجه العمالة السورية بمصر

«سعفان» يبدي استعداده
«سعفان» يبدي استعداده لحل أي معوقات تواجه العمالة السورية ب
دعاء جابر
dostor.org/2125420

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، وأعضاء المجلس التنفيذي، على هامش مؤتمر العمل العربي في ختام دورته 45 التي عقدت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء بحث أوضاع العمالة السورية في مصر، وأبدى الوزير استعداده لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه تلك العمالة، مؤكدا أن الشعب المصري والسوري شعبا واحدا.

في بداية اللقاء وجه «القادري»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية المؤتمر، مهنئا الشعب المصري بتولي الرئيس الولاية الثانية، متمنيا الاستقرار والتقدم للوطن العربي.

وأكد الوزير، عمق العلاقات المصرية - السورية الممتدة عبر التاريخ، مشددا على أهمية الحفاظ على الجسد السوري ككيان واحد يحسب للقيادة السياسية السورية، معربا عن أمله في استقرار الأوضاع في سوريا والوطن العربي كله خلال العام الحالي.

«سعفان» يبدي استعداده لحل أي معوقات تواجه العمالة السورية بمصر
«سعفان» يبدي استعداده لحل أي معوقات تواجه العمالة السورية بمصر
«سعفان» يبدي استعداده لحل أي معوقات تواجه العمالة السورية بمصر
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