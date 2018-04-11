رئيس حي العمرانية يرفض تكريم المحافظ: «الموظفين ضربوني يا بيه»

فاجأ محمد موسي، رئيس حي العمرانية، الحاضرين بالمجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الأربعاء، أثناء تكريمه من قبل اللواء محمد كمال الدالي لبلوغه سن المعاش بالاعتراض على التكريم: «كيف يتم تكريمي بعد إهانتي؟ 6 من موظفي بالحي تعدّوا علىّ بعد نقلهم من وظائفهم، لسوء سلوكهم، ليقوم علاء الهراس، نائب المحافظ بإعادتم لوظائفهم مرة أخرى.



وحاول محافظ الجيزة احتواء الموقف طالبًا منه لقائه بمكتبه بعد المجلس وسط دهشة الحاضرين من رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات.



وقال رئيس حي العمرانية، في تصريحات صحفية، إن 6 من الموظفين بحى العمرانية قام بنقلهم بسبب كثرة الشكاوى التي جاءت ضدهم وسوء سمعتهم في التعامل مع الجمهور وفوجئ بدخولهم المكتب والتعدي عليه.



وأضاف موسى أنه أرسل مذكرة للمحافظ بالواقعة، كما حرر محضرًا في قسم شرطة العمرانية واستجاب المحافظ، فبعث عبدالرحمن الشهاوي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة لحي العمرانية لعمل اللازم.



وتابع موسى: لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما فوجئت بأن اللواء علاء الهراس نائب المحافظ قام بإصدار قرار بترقية أحمد علي أحد المعتدين علىّ بترقيته وكيلًا للشئون المالية لحي العمرانية بدلًا من أن مجازاته ومحاسبته.