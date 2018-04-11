هنا عزبة خير الله.. بنات «المدينة الآمنة»: «اللى عايز يجرب ‏يقرب»‏

‏«نفسى أمشى فى الشارع من غير ما حد يعاكسنى، وأعيش فى مكان مفيهوش زبالة، يبقى فيه جنينة ومتلون. نفسى يبقى فى مجمع مدارس لكل الصفوف مش تبقى المدرسة ‏بعيدة عننا ومانقدرش نروحها».. أحلام كثيرة ظلت تراود فتيات عزبة خير الله، بمحافظة القاهرة، منذ ولادتهن، احتفظن بها فى قلوبهن لسنوات عديدة، إلى أن جاء مشروع ‏‏«مدن آمنة للفتيات»، ليفسح الطريق لأحلامهن.‏



عزبة خير الله كانت قبل ٤٠ عامًا عبارة عن هضبة صخرية تقع شمال حى المعادى، خالية تماما إلا من بعض الزواحف والحشرات، ومع منتصف سبعينيات القرن الماضى بدأ ‏الناس يتوافدون عليها، قادمين من الصعيد والأرياف بغرض السكن والبحث عن لقمة العيش. ‏

ولما لم يستطع هؤلاء الوافدون تدبير سكن ملائم بالمدينة لجأوا إلى تلك الهضبة المرتفعة وقاموا ببناء غرف من الحجارة المنتشرة بالمنطقة ليسكنوا بها دون وجود أية ‏مرافق أو خدمات، ما جعلها إحدى مناطق العشوائيات. ‏



‏«الدستور» التقت المستفيدات من المشروع، للتعرف على أبرز أحلامهن، وتفاصيل مشاركتهن فى المشروع، وما تلقينه من تدريب وأنشطة حتى الآن. ‏



‏«مسيرات أمان» لزيادة الثقة.. ورش رسم وتفصيل واكسسوارات.. وعرض المنتجات فى ‏‏«ساقية الصاوى»‏

البداية عند «سعاد أحمد»، ١٤ سنة، من فتيات العزبة، التى شاركت بحماسة فى فعاليات مشروع «مدن آمنة للفتيات»، وتقول: «اتعلمت الحقوق اللى ليا والواجبات اللى عليا، أصبحت واثقة فى نفسى، ‏أجيد التعبير عن رأيى، وتحدى الصعوبات، من خلال محاضرات البرنامج».‏



تشرح «سعاد» أنها تعلمت الدفاع عن ذاتها من خلال النظرة أو الحركة أو الكلمة، وأيضا تحديد أهدافها: «اكتشفت أننى أتمنى أكون مذيعة، وعرفت إنى عندى موهبة فى الرسم، بعد أن أحضروا لنا ‏مدربة رسم خاصة توجهنا». ڈفى الورشة، لعبت الطفلة، كرة القدم- ربما للمرة الأولى- بالإضافة إلى الأشغال اليدوية التى تحبها، وتضيف: «أهتم بتفصيل الملابس لعروستى وصناعة الإكسسوارات، وأجيد ‏إعادة التدوير».‏



ولفتت «سعاد» إلى تنظيم «مسيرات أمان» داخل العزبة، تضم مجموعة من فتيات المنطقة مع أولياء أمورهن وحقوقيين، الهدف منها: «معرفة مشكلات الأطفال وتشجيعهم على إيجاد الحلول لها، مثل ‏خط نجدة الطفل التابع لمجلس الطفولة والأمومة».‏



‏«سعاد» تذهب إلى المدرسة يوميا، وهى الآن فى الصف الأول الإعدادى، لذلك فإنها تحضر فعاليات المشروع مرة فى الأسبوع من خلال الجمعية الموجودة فى العزبة.‏

بعد فترة فى الورشة، التى يتضمنها المشروع، بدأ تدريب الفتيات على كيفية اكتشاف مواهبهن وتنمية مهاراتهن، ثم العمل فى فريق، فظهرت أعمالهن، وبالتعاون مع مؤسسة «ستارت»، عُرضت تلك ‏المنتجات الفنية فى المعرض الفنى السنوى الذى نظمته المؤسسة فى «ساقية عبدالمنعم الصاوى».‏



وداخل «الساقية» وقفت الفتيات فى سعادة بالغة يتأملن لوحاتهن بعد رسمها، لا يصدقن أن الجمهور يشاهد أعمالهن.‏

تقول «مروة يحيى»، من فتيات العزبة: «كنت مبسوطة لما عرضوا رسوماتى فى المعرض، وفرحت لما نالت إعجاب الحضور»، لافتة إلى أنه لولا ورشة الرسم التى نظمها المشروع لما وصلت إلى ‏هذه المرحلة المتقدمة.‏



أما «هاجر أحمد»، ١٣ سنة، فتوضح أن الورشة دربتهن على الأشغال اليدوية، مثل تفصيل بعض الملابس البسيطة، وأنواع مختلفة من الفنون مثل الرسم والتلوين والتمثيل المسرحى: «قمنا بتمثيل بعض ‏الأعمال المسرحية البسيطة، وكل مشهد منها يعبر عن مشكلة نتعرض لها فى العزبة».‏



تلتقط منها أطراف الحديث «شاهندة عماد»، التى تقول: «فى المشروع تعلمنا سلوكيات إيجابية بناءة تساعدنا فى الحياة، والأهم أننا تعلمنا كيف لا نكتسب السلبيات».‏

مشروع «مدن آمنة للفتيات» بدأ فى يوليو ٢٠١٤، وهو جزء من حملة ممتدة بعنوان «عشان أنا بنت» لتمكين الإناث، وتتولاه منظمة «بلان إنترناشيونال مصر»، التى بدأت نشاطها فى مصر عام ١٩٨١، ‏تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وتهتم بالمناطق النامية، وتطبق برنامجها- إلى جانب مصر- فى نيودلهى، هانوى، فيتنام، وأوغندا. يسعى مشروع «مدن آمنة للفتيات» إلى المساواة بين الجنسين، ‏رعاية الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم، وهى الأهداف التى بدأت- بمرور الوقت- تتحقق على أراضى «عزبة خير الله»، ومدة المشروع ٤ سنوات، ويُطبق فى قطاع جنوب القاهرة، ومن المنتظر ‏أن يتوسع ليشمل مناطق أخرى.‏



جلسات مشتركة تجمع 1300 من الجنسين.. توعية 600 أم.. وفريدة عثمان أبرز ‏الداعمات

سارة الشافعى، منسقة المشروع، تقول إن خلق عالم يتمتع فيه الأطفال بالحرية والمساواة، من ضمن أهداف منظمة «بلان إنترناشيونال مصر»، التى تتولى المشروع، مضيفة: «البرنامج يستهدف ‏الأطفال من سن ١٣ إلى ١٨ سنة، وحلمنا الوصول إلى ١٠٠٠ فتاة فى العزبة».‏

وتشرح «آن مدحت»، إحدى منسقات المشروع: «هدفنا سلامة الفتيات ورفع إمكانية وصولهن إلى الأماكن العامة بشكل آمن»، مشيرة إلى أن المؤسسة نظمت جلسات توعية لـ٦٠٠ أم لمناقشة أساليب ‏حماية بناتهن، والمساواة بين الجنسين، والحديث عن التحرش الجنسى وحقوق الطفل والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.‏



ووفقا لـ«آن»، فإن المشروع درب ١٠٠٠ فتاة بالفعل و٣٠٠ فتى: «جعلناهم يتحدثون سويًا، وبعد التدريب بدأت الفتيات يستعدن ثقتهن بأنفسهن، ويتحدثن بلباقة».‏

بجانب منظمة «بلان»، هناك شركاء آخرون، منها مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجمعية «النور» لتنمية المجتمع، التى نظمت يوما رياضيا لفتيات وفتيان مدن آمنة بالعزبة.‏



‏«رضا وحيد»، رئيس مجلس استشارى شباب القاهرة الكبرى، تقول: «استطعنا التعرف على مواهب الفتيات، وساعدناهن على ممارستها، وشجعناهن على الرسم، وصممنا بعض الألعاب الترفيهية لهن».‏



الجمعية نظمت أيضًا نشاطًا بعنوان «حوار الأجيال»، وتتحدث فيه الفتيات مع أولياء أمورهن لتقريب وجهات النظر ومناقشة المشكلات المتعلقة بهن وتقديم اقتراحات لحلها، كما تدربن على جلسة ‏الاستماع والمواجهة قبل الجلوس مع المسئولين الحكوميين لطرح قضاياهن، خلال لقائهن مع المجلس الاستشارى للشباب بجنوب القاهرة.‏



ولدعم المشروع بوجوه ناجحة، نظمت «بلان إنترناشيونال» زيارة ميدانية للسباحة العالمية فريدة عثمان، داخل عزبة «خير الله»، كونها مثلًا أعلى يُقتدى به من قبل الفتيات.



شرحت «فريدة» لبنات العزبة ‏كيف تغلبت على الصعوبات التى واجهتها كى تصل إلى هدفها، مشيرة إلى أن دعم أسرتها كان السبب الرئيسى فى استكمال المشوار.



تؤمن السباحة العالمية بدورها فى المجتمع، إذ إنه لا يقل أهمية عن ‏منافساتها الرياضية، تقول: «أتمنى أن تكون أوضاع الفتيات فى مصر أفضل، وهذا ليس صعبًا، المشوار طويل لكن ليس مستحيلًا، يحتاج فقط للبداية والإصرار».



وبدا تأثر فتيات العزبة بكلامها لهن عن ‏ضرورة التمسك بأحلامهن والإصرار على تحقيقها مهما كلفهن الأمر، وانتهى اللقاء بفيديو لمسرحية ألفها وأخرجها أطفال العزبة، تناولوا خلالها مشكلاتهم الاجتماعية، مثل الزواج المبكر وحرمان الفتيات ‏من التعليم.



وحضرت فعاليات البرنامج أيضا مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة المرأة باتحاد عمال نقابات مصر.‏



تدريب سائقى الـ«توك توك» والـ«سوزوكى» على «مقاومة التحرش» بعزف الموسيقى ‏

نشاط مختلف للمنظمة- وإن كان فى نفس السياق- استهدف هذه المرة سائقى «التوك توك» فى العزبة، بدأت الورشة بمشهد مدهش: حينما استخرج «عم هانى»، «نايًا» صنعه من «ماسورة بلاستيك»، ‏وأخذ يعزف فانسابت نغماته العذبة إلى قلوب الحاضرين، وبرغم السنوات الطويلة التى قضاها أهالى العزبة مع السائق، فإنهم عرفوه حقا للمرة الأولى هنا، اكتشفوا أنه فنان مُلهم، يلعب على الناى ويُغنى ‏ويمثل ويتقن موهبة التقليد.‏



‏«جون ميلاد»، مخرج واستشارى العلاج والتغيير المجتمعى بالفن، تولى تنظيم الورشة بـ«عزبة خير الله»، لمساعدة سائقى «التوك توك» و«السوزوكى» على اكتشاف ذواتهم، وتغيير الصورة الذهنية ‏لديهم عن جسد المرأة.‏

ويضيف بتفاؤل: «رأيتهم نورا وسط وجع وأمل مكتوم، موصومين فى العلن ومبدعين فى العمق».‏



‏«نور خليل»، أحد المساعدين فى إعداد الورشة، ذكر أنه رغم ظروف هؤلاء السائقين السيئة، فإن داخلهم إنسانًا جميلًا وعظيمًا ومبدعًا: «مقهورون وحقوقهم مسلوبة لكنهم لا يزالون يحلمون، وعندهم أمل ‏فى الحياة»، لافتا إلى أنهم كانوا سعداء بالورشة وتعلموا كيف يكتشفون مواهبهم ويجعلون الفن جزءا من حياتهم.‏

استهدفت الورشة ٢٠٠ سائق، وناقشت الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد الفتيات، وطرق التصدى لها من خلال الفن، وتغيير الصورة النمطية عن الفتيات فى حالة تعرضهن للتحرش، وأيضًا الحق فى ‏التعليم، وحرصت على البدء بسائقى «التوك توك» باعتباره وسيلة المواصلات الأكثر انتشارا فى العزبة.‏