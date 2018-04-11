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اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:28 م

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بدعم التوترات الجيوسياسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2125413

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الأربعاء، لتصل لأعلى مستوى منذ 3 أشهر تقريبا، في ظل قلق المستثمرين من تصاعد الخلافات السياسية بين واشنطن وموسكو حول الوضع في سوريا.

واستفاد المعدن الأصفر من تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن حذرت روسيا الولايات المتحدة بتدمير أي ضاروخ يضرب سوريا، كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الصواريخ قادمة.

كما أعلنت السعودية اعتراضها لثلاثة صواريخ بالستية من قبل الحوثيين في اليمن.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.1% مسجلًا مستوى 1360 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يناير الماضي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% ليصل إلى 1355.70 دولار للأوقية ليربح أكثر من 16 دولارا، بعد مكاسب تجاوزت 23 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

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