«الصيادلة» تتقدم بملاحظتها حول مشروع قانون التجارب السريرية

تقدم الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة والدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة بملاحظات النقابة على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" على المرضى المتطوعين وذلك خلال جلسة استماع عقدت، الأربعاء، للجنة الصحة بمجلس النواب الذى حضرها المستشار عمرو مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إضافة إلى حضور الجهات المعنية.



وقال نقيب الصيادلة إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبعة نقاط وهى ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.



وأضاف أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية وكذا الهيئات القومية للرقابة كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية إبتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.



وأوضح نقيب الصيادلة أن مقترحات النقابة تضمنت أيضًا ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار فى البحث العلمى تمهيدًا لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم وفى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية إختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثلا قانونيا للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.



وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجى أن النقابة كان لديها تخوفات من القانون، لكن بعد دراسة القانون أرى أنه جيد في مجمله ولدينا عليه بعض الملاحظات قمنا بصياغتها وتسليمها إلي لجنة الشئون الصحيه بالمجلس والمنوط بها مناقشة وصياغة مواد القانون.



وصرح الوكيل أنه كان يجب أن يسبق هذا القانون قانون الهيئة المصرية للدواء، لأن به جزء ينظم البحوث الاكلينيكية والعمل على تطوير قطاع الدواء، مطالبًا بسرعة مناقشة قانون الهيئة، مضيفًا أن النقابة طالبت فى المادة (9) الفقرة (1) باستبدال كلمة إعداد بكلمة (وضع) حيث إن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع تلك المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط اقتراحها.



وطالبت النقابة بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين حيث إن الدستور المصرى أكد على تشجيع البحث العلمى وخصص ميزانية له، مشددًا على أنه كان هناك تجاوبًا لملاحظاتنا من جانب عمر مروان ورئيس ووكيل لجنة الصحة.