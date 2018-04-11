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فن
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:25 م

بدء حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام بالسلام الوطني

بدء حفل افتتاح مهرجان
حسن امين
dostor.org/2125407

انطلق حفل افتتاح الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بالسلام الوطني، وذلك داخل قصر ثقافة المحافظة.

حضر الحفل الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والناقد الفني عصام زكريا رئيس المهرجان، وطارق الشناوي وأحمد شوقي، والمخرج مجدي أحمد علي، وغيرهم.

ومن المقرر أن يحتفل المهرجان بمرور 20 عاما عليه، من خلال فقرة فنية فى الافتتاح من تصميم وتنفيذ المخرج هشام عطوة.

وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلمًا تمثل 48 دولة، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى له والذى يضم 52 فيلمًا من عدة دول أخرى؛ ليصل إجمالى عدد الدول المشاركة فى الدورة الحالية لنحو 60.

وتتضمن فعاليات مهرجان هذا العام تقديم حصاد الـ19 دورة السابقة والتى تُعد الأضخم فى تاريخ "الإسماعيلية السينمائى"، وعرض أرشيف لـ"كتالوجات وملصقات وأفيشات ومطبوعات وصور فوتوغرافية ومواد فيلمية" لها، وهي بمثابة "تأسيس ذاكرة له" عبر جمع مقتنياته من "كتب وملصقات" بمصادر مختلفة.

بدء حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام بالسلام الوطني
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