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فن
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:23 م

يسرا تستقر على «لدينا أقوال أخرى».. و25 مليونًا أجر «المستشارة»‏

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
dostor.org/2125404

استقرت الفنانة يسرا على تغيير اسم مسلسلها الجديد «بنى يوسف» إلى «لدينا أقوال أخرى»، بعد فترة طويلة من المشاورات مع مخرج العمل محمد على. ‏

وقال المنتج جمال العدل إن يسرا صاحبة الاسم الجديد، إذ رأته مناسبًا للدور الذى تجسده ضمن أحداث العمل، الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.‏

فى سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة، أن يسرا تقاضت أجرًا عن دورها، نحو ٢٥ مليون جنيه.‏

وتجسد يسرا شخصية «مستشارة قانونية»، يتعرض ابنها لحادث أثناء رجوعهما من حفل تخرجه ثم يتوفى وتصاب بصدمة عصبية وتحدث لها نقلة فى حياتها، وتبدأ فى مرحلة من ‏‏«التهيؤات»، وتتورط فى قضية كبيرة.‏

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