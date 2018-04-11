يسرا تستقر على «لدينا أقوال أخرى».. و25 مليونًا أجر «المستشارة»
استقرت الفنانة يسرا على تغيير اسم مسلسلها الجديد «بنى يوسف» إلى «لدينا أقوال أخرى»، بعد فترة طويلة من المشاورات مع مخرج العمل محمد على.
وقال المنتج جمال العدل إن يسرا صاحبة الاسم الجديد، إذ رأته مناسبًا للدور الذى تجسده ضمن أحداث العمل، الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.
فى سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة، أن يسرا تقاضت أجرًا عن دورها، نحو ٢٥ مليون جنيه.
وتجسد يسرا شخصية «مستشارة قانونية»، يتعرض ابنها لحادث أثناء رجوعهما من حفل تخرجه ثم يتوفى وتصاب بصدمة عصبية وتحدث لها نقلة فى حياتها، وتبدأ فى مرحلة من «التهيؤات»، وتتورط فى قضية كبيرة.