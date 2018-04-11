يسرا تستقر على «لدينا أقوال أخرى».. و25 مليونًا أجر «المستشارة»‏

استقرت الفنانة يسرا على تغيير اسم مسلسلها الجديد «بنى يوسف» إلى «لدينا أقوال أخرى»، بعد فترة طويلة من المشاورات مع مخرج العمل محمد على. ‏



وقال المنتج جمال العدل إن يسرا صاحبة الاسم الجديد، إذ رأته مناسبًا للدور الذى تجسده ضمن أحداث العمل، الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.‏



فى سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة، أن يسرا تقاضت أجرًا عن دورها، نحو ٢٥ مليون جنيه.‏



وتجسد يسرا شخصية «مستشارة قانونية»، يتعرض ابنها لحادث أثناء رجوعهما من حفل تخرجه ثم يتوفى وتصاب بصدمة عصبية وتحدث لها نقلة فى حياتها، وتبدأ فى مرحلة من ‏‏«التهيؤات»، وتتورط فى قضية كبيرة.‏