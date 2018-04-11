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اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:12 م

«المركزي»: 1.4 تريليون جنيه إجمالي قروض العملاء بنهاية 2017

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
راندا التونى
dostor.org/2125394

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم، ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف «المركزي» لتصل إلى 1.453 تريليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي مقابل 1.431 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له، بارتفاع بلغ نحو 22 مليار جنيه.

وذكر التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 373.8 مليار جنيه، منها 167.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، 206.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال ديسمبر الماضي، ليبلغ 1.07 تريليون جنيه، منها 750.33 مليار جنيه بالعملة المحلية، واستحوذ نشاط الزراعة على 95.1 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 216.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8 مليارات جنيه، ونشاط الخدمات على 191.8 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 137.4 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 328.9 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الزراعي على 2.6 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 167.6 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 18.4 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 126.2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادًا طبيعيين، وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل بمصر على 273 مليار جنيه.

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