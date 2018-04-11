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الثقافة
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:07 م

شريف الشوباشي: ليس للحجاب سند في القرآن.. والدولة توفر الحرية

الكاتب والإعلامى
الكاتب والإعلامى شريف الشوباشى
إسلام الخطيب
dostor.org/2125389

قال الكاتب والإعلامى شريف الشوباشى إنه طالب نساء مصر بخلع الحجاب، من أجل مواجهة التيارات الإسلامية التى تريد أن تسيطر على العقل الجمعى للمجتمع، مشيرًا إلى ‏أن الحجاب بشكله الحالى زى دخيل على المسلمين.‏

وأوضح الشوباشى فى حواره مع «الدستور» أن الدولة المصرية تتيح مساحة لحرية الرأى، على عكس ما كان فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.‏

‏■ طالبت نساء مصر بخلع الحجاب.. لماذا؟
‏- من أجل مقاومة تيارات الإسلام السياسى، وأنا مؤمن بأن الحجاب بشكله الحالى، لم يظهر إلا بمجىء تلك الجماعات، بعد فشل المشروع القومى العربى.‏
ولذلك غيّرت عنوان كتاب «يا نساء مصر اخلعن الحجاب» إلى «نداء عاجل إلى نساء مصر»، وذلك من أجل أن استنهض هممهن للتخلص من ذلك الزى الدخيل على الإسلام.‏
‏■ ولكن.. أليس للحجاب سند فى القرآن الكريم؟
‏- لا، ليس له أى سند.‏
‏■ وهل تنكر الآيات التى وردت بسورة النور تتحدث عنه؟
‏- هذه آيات متشابهات، وكل الفرائض فى الإسلام، جاءت ضمن آيات محكمات، وليست آيات متشابهات، فنقرأ مثلًا فى فريضة الصيام: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، ‏وهذه آية محكمة لا يوجد فيها نقاش أو لبس، وآية الصلاة: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، فهذه آيات محكمات.‏
لكن آية الحجاب تدخل تحت نطاق الآيات المتشابهات التى لا يترتب عليها فرض، ومن يقول غير ذلك فهو كذاب.‏
‏■ قلت من قبل إن الحجاب ظاهرة دخيلة على مجتمعنا؟
‏- لا، أنا أقصد الحجاب بشكله الحالى، والظاهرة موجودة فى كل المجتمعات القديمة، وفى كل القبائل، وعند الرجال والنساء، وانظر إلى الماضى العربى، ستجد أن شعر الرجل كان لا يظهر أبدًا، وارجع ‏إلى صور عام ١٨٦٠، لن تجد شعر أى رجل فى أى من الصور الأرشيفية.‏
‏■ لكن الصحابيات كن محجبات؟
‏- صعب جدًا على أى شخص مهما بلغ من العلم أن يجيبك عن هذا السؤال، لأن غطاء الرأس كان شائعًا بلا جدال، وليس بسبب دينى، ولكن لأسباب ثقافة المجتمع التقليدية وقتها، واليهوديات المتطرفات ‏محجبات، ولهن حى معين فى القدس، والرجال فيه يتسمون باللحى الطويلة، والنساء بالحجاب، إذن هذه ثقافة، وليست دينًا.‏
‏■ وما منفعة الإسلام السياسى فى نشر تلك القضية الفرعية؟
‏- لا، الحجاب ليس قضية فرعية بالنسبة للإسلام السياسى، لأنه بالنسبة لهم، بمثابة راية يرفعونها علنًا، فالحجاب هو رمز لهم، يرفعونه كى يسير الناس وراءهم، وهم يريدون العودة بنا إلى الوراء، ‏فالحجاب رمز للمجتمع التقليدى القديم.‏
‏■ ولكننا تخلصنا فى الوقت الحالى من تلك التيارات؟
‏- ما زالت مؤثرة فى المجتمع، وأفكارها موجودة منذ ألف و٤٠٠ عام، وهم يحاولون أن يسيطروا على العقول عن طريق الدين والشريعة، اللذين يستوحون منهما القوانين والتشريعات.‏
‏■ ولماذا اخترت «يا نساء مصر اخلعن الحجاب» فى البداية؟
‏- لأنه دعوة للتحرر والحرية، فأنا لا أقول: البسن الحجاب أو لا تلبسنه، ولكن أقول إن المرأة حرة فى أن تلبس الحجاب من عدمه، والبعض شوّه كلامى، وادعى أننى أفرض على المرأة أن تخلع ‏الحجاب، وهذا غير صحيح.‏
‏■ قلت إن أغلب المحجبات فُرض عليهن الحجاب.. هل تُجزم بذلك؟
‏- طبعًا، ولاحظ أننى قلت: الأغلب وليس كل المحجبات، وأقول: اعطوا الحرية للمحجبات فى أن يرتدين الحجاب من عدمه، نحن مجتمع يؤمن بالقوة، وهيمنت فكرة «القوى يتغلب على الضعيف»، وإذا ‏أردت أن تعرف المجتمع السوى، من عدمه، انظر إلى تعاملاته مع المرأة.‏
‏■ هاجمت علاء الأسوانى فى كتابك الأخير.. لماذا؟
‏- لأنه ادعى أن هدى شعراوى «خلعت» الخمار فقط، واحتفظت بالحجاب، ولا توجد أى صورة لهدى شعراوى بالحجاب، وهذا الكلام غير صحيح.‏
‏■ كيف ترى حرية الرأى فى مصر حاليًا؟
‏- هناك تطور كبير، والدولة أصبحت تعطى مساحة حرية للرأى الآخر، فأنا مثلًا أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم أكن أستطيع أن أقول «يا نساء مصر اخلعن الحجاب».‏
سأذكر لك قصة وقعت فى عصر مبارك، حين بدأ الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى فى كتابة سلسلة مقالات فى صحيفة الأهرام، يقول فيها إن الحجاب ليس فريضة، وبمجرد نشره أول مقالين تم ‏منعه رسميًا وتم تهديده بأنه لو استمر فى موضوع الحجاب، ستفسخ الأهرام تعاقدها معه، ولن يكتب فى الجريدة مرة أخرى، وهذا التهديد كان أمامى، وحدث فى مكتب رئيس التحرير. ‏

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