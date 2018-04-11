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فن
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:07 م

بعد إصابة محمود الجندي.. كأس العالم يؤجل استئناف «اضحك لما تموت»

الفنان الكبير محمود
الفنان الكبير محمود الجندي
أمير محمد خالد
dostor.org/2125388

كشف الفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، أن قرار توقف عرض "اضحك لما تموت"؛ جاء خارجا عن إرادتهم؛ بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها أحد أبطاله الرئيسيين وهو الفنان محمود الجندي، لافتا إلى أن الموسم المسرحي في نهايته؛ وبالتالي فعودته قبل رمضان "صعبة جدًا".

وأشار إلى أن ميعاد عودة العرض على خشبة المسرح من جديد، سيكون بعد انتهاء كأس العالم مباشرة؛ حتى يكون الجمهور في حالة استعداد لمشاهدة المسرحيات.

"اضحك لما تموت" بطولة "نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي"، والذي يشهد عودتهما بعد غياب دام لأكثر من ٢٠ عاما عن الوقوف على خشبة المسرح.

يذكر أن العرض بدأ تقديمه في شهر فبراير الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من تأليف لينين الرملي، وإخراج عصام السيد.

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