توافد الحضور على حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

توافد عدد من الحضور والفنانين والنقاد على حفل افتتاح الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، داخل قصر ثقافة المحافظة، والمقرر انطلاقه بعد قليل.



ومن المقرر أن يحتفل المهرجان بمرور 20 عاما عليه، من خلال فقرة فنية فى الافتتاح من تصميم وتنفيذ المخرج هشام عطوة.



وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلمًا تمثل 48 دولة، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى له والذى يضم 52 فيلمًا من عدة دول أخرى؛ ليصل إجمالى عدد الدول المشاركة فى الدورة الحالية لنحو 60.



وتتضمن فعاليات مهرجان هذا العام تقديم حصاد الـ19 دورة السابقة والتى تُعد الأضخم فى تاريخ "الإسماعيلية السينمائى"، وعرض أرشيف لـ"كتالوجات وملصقات وأفيشات ومطبوعات وصور فوتوغرافية ومواد فيلمية" لها، وهي بمثابة "تأسيس ذاكرة له" عبر جمع مقتنياته من "كتب وملصقات" بمصادر مختلفة.