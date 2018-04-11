إلغاء رحلات جوية بين شنغهاي وتل أبيب تحسبًا لضربة أمريكية في سوريا

بالصور.. ملكات جمال العالم في الإسكندرية

أقيم المؤتمر الصحفي لمسابقة اختيار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2018- اليوم- في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. ومن المقرر أن يلي المؤتمر، جولة سياحية بالمنتزة لـ60 ملكة جمال من أنحاء العالم، ...