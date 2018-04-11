إلغاء رحلات جوية بين شنغهاي وتل أبيب تحسبًا لضربة أمريكية في سوريا
ألغيت رحلات بين مدينة شنغهاي أكبر مدن الصين وتل أبيب، تحسبا لضربة أمريكية فى سوريا.
القرار جاء مع تصاعد التوتر بين روسيا والنظام السوري من جهة والدول الغربية من جهة أخرى.
ألغيت رحلات بين مدينة شنغهاي أكبر مدن الصين وتل أبيب، تحسبا لضربة أمريكية فى سوريا.
القرار جاء مع تصاعد التوتر بين روسيا والنظام السوري من جهة والدول الغربية من جهة أخرى.
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