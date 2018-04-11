القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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عالم
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:04 م

إلغاء رحلات جوية بين شنغهاي وتل أبيب تحسبًا لضربة أمريكية في سوريا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2125385

ألغيت رحلات بين مدينة شنغهاي أكبر مدن الصين وتل أبيب، تحسبا لضربة أمريكية فى سوريا.

القرار جاء مع تصاعد التوتر بين روسيا والنظام السوري من جهة والدول الغربية من جهة أخرى.

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