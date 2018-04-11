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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:01 م

«الزراعة»: تحرير الأسمدة وراء رفع أسعارها

حامد عبد الدايم،
حامد عبد الدايم،
عبد الناصر محمد
dostor.org/2125383

قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن تحرير سعر الأسمدة يحتاج مناقشة في مجلس الوزراء الذي يقوم بتحديد سعر السّماد وليس وزارة الزراعة:« أي سلعة لها سعرين تخلق سوق سوداء، بينما لا توجد أزمة في الأسمدة خلال الوقت الراهن».

أضاف عبدالدايم، لـ"الدستور"، أن وزارة الزراعة لا تنتج أسمدة وتحرير سعرها يرفع ثمنها وأن توفير الأسمدة لا يمنع وجود فساد في المنظومة، مؤكدًا أن الأسمدة متوفرة في الجمعيات، لافتًا إلى أنه يتم صرفها للقائم بالزراعة.

وشدد «متحدث الزراعة» على أنه بتطبيق منظومة الكارت الذكي سيتم حل كل المشاكل العالقة والخاصة بعملية التوزيع، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ليس لها علاقة بالسوق السوداء.

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