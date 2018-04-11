ممثل «الإفتاء» في البرلمان: نريد أن نصدر صورة مختلفة عن الدين

أكد الدكتور عمرو الوردانى، ممثل دار الإفتاء، على أهمية تمثيل دار الإفتاء بالمجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلنيكية، والمعنى بإعداد المعايير والضوابط الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته.



جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.



وقال ممثل دار الإفتاء: "نريد أن نصدر صورة مختلفة عن الدين والتأكيد على مدى دعمه للبحث العلمى، حتى لا يسمح لأي جهة أو التيار استخدام الدين كذريعة لهدم الدولة المصرية".



وتساءل عمرو الوردانى، عن المرجعية النهائية للمعايير التي من المنتظر أن يضعها المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية في شأن أخلاقيات البحوث الطبية.