عاجل.. ولي العهد السعودي يلتقي حفتر سرًا في باريس

التقى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اجتماع غير معلن بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل مغادرته إلى إسبانيا.



وجرى اللقاء الذي استمر لحوالي ساعتين بفندق جورج الخامس في باريس، حيث تناول الوضع الإقليمي والأمني في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.



يأتي ذلك عقب تقارير إعلامية لصحيفتي «لوموند» الفرنسية و«ريبوبليكا» الإيطالية، أوضحت أن حفتر تعرض إلى جلطة دماغية، ويعالج الآن في فرنسا بعد فشل علاجه في الأردن.