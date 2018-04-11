8 مايو.. انطلاق مؤتمر «الأمن وسلامة المنشآت والطرق في مصر»

كشفت شركة «زين»، المنظمة لمعرض ومؤتمر «EgySec» تفاصيل المؤتمر والمعرض الدولي في قطاع الأمن والسلامة، الذي تسضيفه القاهرة خلال الفترة من 8 - 10 مايو المقبل تحت عنوان «الأمن والسلامة والتنمية المستدامة» برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور قطاعات حكومية وخاصة معنية بمجال الأمن وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ووفود أجنبية مشاركة في المؤتمر والمعرض.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، وشارك فيه حسام الشاذلي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي، محمد هشام مساعد وزير الإنتاج الحربي لقطاع التسويق بالوزارة، واللواء هشام عبد الحفيظ رئيس قطاع التسويق في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعلي راشد نائب رئيس قطاع التسويق بالجهاز وعبد الحفيظ العدل، العضو المنتدب لشركة زين للمعارض المنظمة لمعرض ومؤتمر «EgySec» وعدد من الخبراء في قطاع أمن المعلومات ومجال أمن وسلامة المنشآت والطرق والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمرافق الحيوية وصناع القرار.



وقال المهندس عبد الحفيظ العدل العضو المنتدب للشركة المنظمة لمعرض «EgySec»، إن المعرض والمؤتمر سيناقش الأهداف الخاصة بالمشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرؤية الطموحة للتنمية المستدامة في مصر 2030 والتي تضعها الحكومة كأولوية قصوى لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة ككل.