تراجع مؤشر بورصة السعودية 1.9% اليوم

تباين أداء البورصات العربية خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، ليغلق منخفضا 1.9%، مسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ أكتوبر الماضي، بعدما قال الرئيس ترامب إن صواريخ ستطلق على سوريا.



ولم تتأثر بورصة المملكة بشكل يذكر في الأعوام الماضية بالأحداث في سوريا، لكن مديري صناديق قالوا إنها تعرضت لمبيعات لجني الأرباح بعد صعود حاد في الأسابيع التي سبقت قرار فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق في أواخر مارس برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.



وقال فراجيش بهانداري، مدير المحافظ لدى المال كابيتال في دبي: "نعزو موجة البيع الحادة في السعودية قرب الإغلاق إلى ضعف الأسواق العالمية بعد تغريدة ترامب".



وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.3%، بينما تراجع سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة للصناعات الغذائية في المملكة، 6.0%.



وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.4% مدعوما بأسهم شركات العقارات والتشييد، متعافيا بعض الشئ من أدنى مستوياته في عامين. وسجلت أحجام التداول أعلى مستوياتها هذا الأسبوع، لكنها تبقى متواضعة.



وصعد سهم إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة، 4.8%.



وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5%، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.6%، لكن سهم بنك الاتحاد الوطني ارتفع 2.7% بعدما رفعت سيكو البحرين تصنيفها للسهم إلى توصية "بالشراء" من "محايد".

