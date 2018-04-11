«مصر الثورة»: عودة رحلات الطيران الروسية خطوة مهمة

رحب حزب «مصر الثورة» بعودة رحلات الطيران والسياحة الروسية إلى مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يعني عودة الثقة في الأمن والأمان والاستقرار إلى مصر والاعتراف الدولي بأن تأمين المطارات المصرية يتماشى مع المعايير العالمية المتبعة في تأمين المطارات بمختلف دول العالم.



وأكد الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب مصر الثورة، في بيان يوم الأربعاء، أن عودة رحلات الطيران والسياحة الروسية بعد توقفها تعد رافدا مهما للسياحة المصرية وخطوة مهمة لاستعادة مصر مكانتها السياحية عالميا، مشيدا بالتعاون والتنسيق الذي تم بين مصر وروسيا من أجل عودة الطيران والسياحة الروسية لمصر وشرح حقيقة الأوضاع الأمنية في مصر، ومدى استعداد الدولة المصرية لاستقبال السائحين الروس في أجواء آمنة.



وأضاف: أن علاقات الصداقة القوية التي تربط بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين كانت في مقدمة الأسباب التي كانت وراء عودة رحلات الطيران والسياحة الروسية لمصر، متوقعا أن تشهد السياحة المصرية انفراجة كبيرة لتستعيد مصر مكانتها المرموقة على الخريطة السياحية العالمية.

