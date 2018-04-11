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اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:00 م

المركزي الكويتي: ارتفاع عرض النقد 0.7% خلال فبراير

بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
dostor.org/2125322

كشف بنك الكويت المركزي، اليوم، عن ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2)، بمقدار 0.7% فى فبراير الماضي، مقارنة مع يناير الماضي، مسجلا نحو 36.9 مليار دينار كويتي (نحو 121.7 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك، في جداول إحصائية أعلنتها اليوم الأربعاء، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في فبراير الماضي 0.2% لتبلغ 32.2 مليار دينار (نحو 106.9 مليار دولار).

وأضافت أن الودائع بالعملات الأجنبية قفزت فى فبراير الماضي 5.1%، لتسجل 2.7 مليار دينار (نحو 8.9 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35 مليار دينار (نحو 115.5 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) والتورق، ارتفعت فى فبراير الماضي لحوالي 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار)، لافتة إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.8% لتسجل 2ر63 مليار دينار (نحو 208.5 مليارات دولار).

وأضافت الجداول أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 3ر1% فى فبراير الماضي إلى 7ر6 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار)، في حين هبطت ودائع لأجل لدى (المركزي) بنسبة 3ر12% في الشهر ذاته، ليصل لنحو 819 مليون دينار (نحو 7ر2 مليارات دولار).

وتابعت أن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح)، ارتفعت خلال فبراير الماضي 1ر0% عن مستواها المسجل في ديسمبر 2017، لتبلغ نحو 2ر35 مليار دينار (نحو 116 مليار دولار)، في حين ارتفع متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد إلى 250ر2%.

وأشارت إلى أن تمويل الواردات الكويتية هبط في فبراير الماضي بنسبة 2ر24%، ليبلغ نحو 236 مليون دينار (نحو 8ر778 مليون دولار)، في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار لشهر فبراير الماضي 3ر0% عن يناير الماضي، مسجلا 299 فلسا لكل دولار.

وأضاف أن إجمالي قيمة الموجودات في (المركزي) ارتفع 2ر2% خلال فبراير الماضي لنحو 8ر9 مليار دينار (نحو 3ر32 مليار دولار)، في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي 1ر2%، ليسجل نحو 6ر9 مليار دينار (نحو 7ر31 مليار دولار).
يذكر أن عرض النقد مصطلح يستخدم للتعبير عن كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، ويقسم الى نوعين رئيسيين عرض النقود بمعناه الضيق، وعرض النقود بمعناه الموسع.
ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب، بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع، اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.

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