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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:58 م

«بن سلمان» يصل مدريد

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
محمود شومان
dostor.org/2125320

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى أول زيارة رسمية له.

ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان، ملك إسبانيا ورئيس الوزراء لتوقيع بعض الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

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