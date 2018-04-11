«بن سلمان» يصل مدريد
وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى أول زيارة رسمية له.
ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان، ملك إسبانيا ورئيس الوزراء لتوقيع بعض الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى أول زيارة رسمية له.
ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان، ملك إسبانيا ورئيس الوزراء لتوقيع بعض الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
نظمت كلية التربية في المنصورة، يوم الأربعاء، مؤتمرا لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «التحديات والفرص» بقاعة الدكتور المهدى الباسوسي بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة على هامش الملتقى الأول ...
أقيم المؤتمر الصحفي لمسابقة اختيار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2018- اليوم- في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. ومن المقرر أن يلي المؤتمر، جولة سياحية بالمنتزة لـ60 ملكة جمال من أنحاء العالم، ...