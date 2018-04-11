«بن سلمان» يصل مدريد

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى أول زيارة رسمية له.



ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان، ملك إسبانيا ورئيس الوزراء لتوقيع بعض الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.