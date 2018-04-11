برلماني: صندوق الاستثمار «المصري- السعودي» يضخ 16 مليار دولار في سيناء

قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن إنشاء صندوق استثماري «مصري- سعودي» سيسهم في ضخ استثمارات قيمتها 16 مليار دولار في سيناء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك، إضافة إلى أنها ستعمل على تحقيق تنمية شاملة لأهالي شبه الجزيرة.

وأشاد «ضيف» في بيان، يوم الأربعاء، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة في نوبيع على مساحة 226 فدانا خلال عامين، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء، فضلا عن أن القرار يساعد أبطال القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب.

