مراد مكرم: «اعلم أنك نجحت عندما يكرهك الجمهور في دور شرير»

أعرب الإعلامي والفنان مراد مكرم، عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" المعروض حاليا على قناة "ON E" الفضائية، قائلا: "عندما يكرهك الجمهور فى دور شر؛ تعلم أنك كـ«ممثل» أتقنت الدور بشكل جيد".





وقال مراد- في تصريح صحفي- عندما عَرَضَت عليَّ المخرجة منال الصيفي، دور "خيري"؛ رأيته بصورة مختلفة، فالشخصية ليست شريرة شرًّا مطلقا، ولكن خلفيتها جعلته يتصرف تصرفات بدت للجمهور أنه "شرير".



وتابع: "يمر خيري خلال الأحداث بالكثير من العقبات؛ فيخسر أمواله بالبورصة، ويفقد أشياءً كثيرة فى حياته، ويلزم زوجته بتحمله وقسوته حتى تترك المنزل وتقع فى غرام شخص آخر وهى على ذمته، وقد سعدت بردود الأفعال حول المسلسل بشكل عام، وكذلك عن شخصيتى".



"للحب فرصة أخيرة" بطولة "داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الالفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخله، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم"، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.