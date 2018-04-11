السعودية تستكمل تسعير سندات بقيمة 11 مليار دولار

قالت وزارة المالية السعودية، يوم الأربعاء، إنها أتمت بنجاح تسعير سندات بقيمة 11 مليار دولار على 3 شرائح.



ويعتبر هذا هو الإصدار الثالث للمملكة لسندات دولية بموجب برنامج متوسط الأجل لأدوات دين دولية. ويشمل 3 شرائح، الأولى بقيمة 4.5 مليار دولار لأجل 7 سنوات، والثانية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 12 عاما، والثالثة بقيمة 3.5 مليار دولار لأجل 31 عاما.



وقالت الوزارة في بيان، إن أوامر الاكتتاب في السندات وصلت إلى 52 مليار دولار. ومن المتوقع تسوية الطرح في حوالي 17 أبريل.



وتضمن الإصداران السابقان بموجب البرنامج سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في 2016، وسندات بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017.



وأصدرت المملكة أيضا صكوكا دولية بقيمة تسعة مليارات دولار العام الماضي.

