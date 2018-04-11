مركز خدمات المستثمرين يستقبل طلاب جامعة قناة السويس

استقبل مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بجامعة قناة السويس.



واستقبل المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الطلاب ورحب بهم، نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وخلال الجولة تعرف الطلاب على دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب.



وتعرف الطلاب على جهود الوزارة لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، بغرض تقديم كافة خدمات التأسيس والتشغيل للشركات، بالإضافة للإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي ستسهل حركة الاستثمار، وتضع مصر في مكانتها الطبيعية ضمن أفضل مقاصد الاستثمار حول العالم.



وقام الطلاب بجولة داخل المنطقة الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، لتعريفهم بقدر الإنجاز المتحقق في ملف الاستثمار على أرض الواقع.