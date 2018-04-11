ضبط محاولة تهريب شيش إلكترونية في جمارك بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة حلمي أبو الحسن بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك الوارد في بورسعيد برئاسة حسني فياض ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والمكملات الغذائية والمشغولات الفضية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته



وبناءً على الإخبارية رقم 146 لسنة 2018 المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) برئاسة حلمي أبوالحسن ومباحث الميناء بمحاولة إحدى شركات الاستيراد إدخال أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات، وأصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم COSU6132839950 حاوية رقم CBHU5822500 والصنف طبقا للمستندات 195 طرد هدايا، وخلافه واردة من الصين بوزن 5220 كجم.



وتم تشكيل لجنة من خالد عبدالمحسن مدير إدارة المكافحة غرب بورسعيد وعلاء السيد مدير إدارة المعلومات وسمير متولي مدير إدارة الساحة وحسن الأدهم مدير تعريفة بالمكافحة وإبراهيم الجندي رئيس قسم المكافحة ومحمد الرازقي رئيس قسم المكافحة وحسام شرباص مراجع كشف وعبدالحميد مبارك مراجع كشف.



وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 198 كرتونة بها 20 ألف عبوة مكملات غذائية متنوعة و2 كرتونة بها 61 شيشة إلكترونية وكمية من المستلزمات الخاصة بها و16 كرتونة مشغولات فضية بوزن 400 كيلوجرام.



وقرر الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي بالواقعة.