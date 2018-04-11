«التحديات والفرص».. مؤتمر لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

نظمت كلية التربية في المنصورة، يوم الأربعاء، مؤتمرا لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «التحديات والفرص» بقاعة الدكتور المهدى الباسوسي بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة على هامش الملتقى الأول لفرسان الإرادة بالجامعة.

حضر المؤتمر الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف محمد عبدالباسط نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء مصطفى عميدة كلية التربية، وشارك بالحضور رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية حيث تضمنت الجلسة الأولى بعنوان «نقدر نوصل» حاضر خلالها الدكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، وأكدت خلالها القبول بقضاء الله والطاقة الإيجابية لذوي الاحتياجات الخاصة وأن لديهم قدرات خاصة تجعلهم متفوقين في شتى المجالات ولم تكن أبدا إعاقتهم سببا بأن يكونوا غير مفيدين بالمجتمع بل على العكس تغلبوا جميعا على ما قدره الله وحققوا نجاحات عظيمة.



