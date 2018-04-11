حزب العمال يحذر الحكومة البريطانية من قصف سوريا

طلب جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، بضرورة تصويت مجلس العموم البريطاني، على القيام بأي عمل عسكري محتمل ضد سوريا، عقب تصريحات رئيسة الوزء تيريزا ماي بأنه تفاهمت مع فرنسا والولايات المتحدة عل توجيه ضربة عسكرية لسوريا.



وقال كوربين إنه يجب التشاور مع البرلمان بشأن أي قرار لشن ضربات جوية بريطانية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



كما دعا زعيم حزب العمال تيريزا ماي إلى "جعل كل بلد بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك الدول المجاورة لسوريا، ينضم لطاولة المفاوضات في جنيف للتوصل إلى حل سياسي".



وحذر كوربين الحكومة من ان توجيه ضربة لسوريا قد يؤدي إلى "حرب ساخنة بين روسيا وأمريكا على سماء سوريا".