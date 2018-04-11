«طاقة النواب»: رفع أسعار المحروقات «شائعات»

أكد حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن ما تم إثارته في الآونة الأخيرة عن رفع الحكومة لأسعار المحروقات والكهرباء هو مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة، لافتا إلى أنه لم يتم عرض أي قرار من الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى الآن.



وأضاف «غلاب» لـ«الدستور»، أنه من الضروري التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في مثل هذه القرارات المصيرية والتي تخص المواطنين في الشارع المصري، مؤكدًا أن قرارات رفع الدعم عن المحروقات هي قرارات لا يتخذها مجلس النواب بل تختص بها الحكومة.

