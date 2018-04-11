البنك المركزي: 2.8 تريليون جنيه إجمالي الودائع غير الحكومية

كشف تقرير البنك المركزي المصري، الصادر اليوم، عن أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 2.813 تريليون جنيه، مقابل 2.747 تريليون جنيه في الشهر السابق.



وأشار التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 686.4 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 180.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 460.8 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه.



وذكر التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.12 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 48.7 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 320.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.747 تريليون جنيه.

