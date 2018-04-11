وسائل إعلام: عودة الحكومة اليمنية لعدن بتنسيق بين دول التحالف

قالت وسائل إعلام يمنية، إن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ستعود قريبا إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب تفاهمات بين دول التحالف العربي.



ونقلت صحيفة «المشهد اليمني» عن مصدر خاص أن الحكومة الشرعية قررت العودة إلى مدينة عدن خلال يومين عقب تفاهمات سعودية يمنية إماراتية بعدم اعتراض تحركات الحكومة في عدن والسماح لها بالمشاركة في تنفيذ نشاطها بالمدينة.



وأوضحت أن الحكومة قررت العودة بجميع أعضائها إلى مدينة عدن عقب مغادرتها قبل أشهر جراء خلافات مع أبوظبي.

