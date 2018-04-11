اليمن: إيران تحول سفارتها لغرفة عمليات عسكرية للحوثيين

قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن إيران حولت سفارتها بالعاصمة صنعاء إلى غرفة عمليات عسكرية للحوثيين.



وأعربت الخارجية اليمنية فى بيان نشرته الوكالة الرسمية اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران السلبي في الشأن اليمني، بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن، امتدادا لأدوارها التخريبية في المنطقة.



وأضاف البيان، أن إيران حولت مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للمليشيا الانقلابية، وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب الحوثي، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار.