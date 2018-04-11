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اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:32 م

«المركزي»: 153.7 مليار جنيه صافي الأصول الأجنبية بنهاية ديسمبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التونى
dostor.org/2125287

كشف تقرير البنك المركزي المصري، الصادر يوم الأربعاء، عن أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، إذ زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 153.1 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 153.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 0.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه إلى أن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 131.4 مليار جنيه بمعدل 4.6% خلال الفترة يوليوديسمبر من العام المالي 20182017 نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 168.1 مليار جنيه بمعدل 5.4%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 36.7 مليار جنيه، بمعدل 14.4%.

وصعد الائتمان المحلي نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار146.6 مليار دنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 21.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار6.4 مليار جنيه بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 6.2 مليار جنيه.

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