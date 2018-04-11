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اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:29 م

«المركزي»: 3.20 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية في نهاية ديسمبر

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي،
راندا التونى
dostor.org/2125286

كشف تقرير البنك المركزي الصادر، اليوم، حجم السيولة المحلية، حيث بلغت 3.202 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة 284.5 مليار جنيه بمعدل9.7 % خلال الفترة (يوليو ديسمبر من العام المالي 2017 2018).

وأضاف التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 254.4 مليار جنيه بمعدل 11.5% والمعروض النقدي بمقدار 30.1 مليار جنيه بمعدل 5.2 %.

وأوضح البنك أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار269.7 مليار جنيه، بمعدل 17.8%، بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 15.3 مليار جنيه، بمعدل2.2 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 41.3 مليار جنيه، بمعدل 14.3% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار11.2 مليار جنيه، بمعدل 2.7%.

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