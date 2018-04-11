«المركزي»: 3.20 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية في نهاية ديسمبر

كشف تقرير البنك المركزي الصادر، اليوم، حجم السيولة المحلية، حيث بلغت 3.202 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة 284.5 مليار جنيه بمعدل9.7 % خلال الفترة (يوليو ديسمبر من العام المالي 2017 2018).



وأضاف التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 254.4 مليار جنيه بمعدل 11.5% والمعروض النقدي بمقدار 30.1 مليار جنيه بمعدل 5.2 %.



وأوضح البنك أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار269.7 مليار جنيه، بمعدل 17.8%، بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 15.3 مليار جنيه، بمعدل2.2 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 41.3 مليار جنيه، بمعدل 14.3% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار11.2 مليار جنيه، بمعدل 2.7%.