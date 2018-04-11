المشاكل تطارد فيلم «قلب أسود».. قاعتي عرض فقط بأول أيام طرحه

لم يلق فيلم «قلب أسود»، قبولا من قبل دور العرض السينمائي وشركات التوزيع، وعلى الرغم من أن اليوم الأربعاء، هو الأول له فيها؛ إلا أنه لم يتواجد سوى بقاعتين فقط هما «بورتو كايرو» و«أوديون».



يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم، أقامت العرض الخاص له- أمس- وسط غياب أبطاله "أحمد هارون ونهال عنبر"، ولم يحضر منهم إلا "مراد فكري"، ومخرجه، وعدد من الأصدقاء.



وارتبطت المشكلات بالفيلم منذ بدايته، حيث كان صُنَّاعه يُحضِّرون له من 2014، وتوقف عدة مرات، حتى أن بعض أبطاله تبرأوا منه.



الفيلم يعيد الفنان أحمد هارون للسينما بعد غياب طويل، وهو من بطولة نهال عنبر ومراد فكري، وتأليف مصطفى عامر وإخراج وائل عبدالقادر.



وتدور أحداث «قلب أسود» حول رجل أعمال فاسد تربى بالشوارع، يتزوج فتاة من الطبقة المتوسطة، ويستغل شقيقها- مدير أحد البنوك-؛ للحصول على قروض "دون ضمانات"، ويصطنع موته؛ للهروب من السداد، بعد أن يكتب أملاكه لابنته.