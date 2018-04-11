الصومال ينهي برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود

أنهى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود في مؤشر جديد على تأثير النزاع الخليجي المرتبط بدولة قطر على البلد المضطرب الواقع بمنطقة القرن الأفريقي.



وقال وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن لوكالة الأنباء الوطنية اليوم، إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.



ودربت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي يهدف لهزيمة متمردين إسلاميين وتأمين البلاد للحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.