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الثقافة
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:27 م

تعرف على معارض «هيئة الكتاب» خلال أبريل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
حاتم السروى
dostor.org/2125281

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة من المعارض خلال أبريل الجاري بالجامعات والمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ انطلق معرض الكتاب بكلية التربية الفنية بجامعة الإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 أبريل، كما تنظم الهيئة معرضا في منتدى دندرة في الفترة من 14 حتى 19 أبريل، ومعرضا للكتاب بجامعتي بدر والسادات في الفترة من 14 حتى 24 أبريل وفي يوم 14 من أبريل الجاري يفتتح معرض للكتاب بالمجمع الطبي في الإسكندرية أما في اليوم التالي فيفتتح معرض للكتاب بكلية الآداب ويستمر المعرضان حتى السادس والعشرين من أبريل.

وتنظم الهيئة معرضًا للكتاب في دمياط الجديدة في السابع عشر من أبريل وحتى السادس والعشرين منه ومعرضًا آخر بمكتبة دمياط في الفترة من 22 أبريل وحتى 30 من أبريل الجاري، أما في مدينة دسوق فتقيم الهيئة معرض دسوق الخامس للكتاب من 20 وحتى 30 أبريل وتختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب معارضها خلال شهر أبريل بمعرض قنا للكتاب والذي من المقرر أن يستمر حتى الخامس من مايو المقبل.

وتأتي هذه المعارض في إطار خطة الهيئة لنشر الثقافة والتوعية من خلال إتاحة الكتاب بمختلف محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي والوصول إلى كل أفراد المجتمع وإتاحة المنتج الثقافي بسعر مناسب حيث تضم المعارض إصدارات الهيئة بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة ومجموعة الكتب المخفضة التي يصل فيها سعر الكتاب إلى جنيه واحد.

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