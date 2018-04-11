«الطيران المدني»: حذرنا شركاتنا من المرور فوق الأجواء السورية

قال اللواء هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني، الأربعاء، إن شركات الطيران المصرية لا تمر بالأجواء السورية منذ بداية الأحداث هناك، نافيًا تنظيم أي شركة مصرية رحلات جوية إلى سوريا، سواء مصر للطيران أو الشركات الخاصة.



وأضاف العدوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك تنبيهًا على جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق الأجواء السورية، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد نافيا تلقي سلطة الطيران المدني أية إخطارات رسمية، حتى الآن، من المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية بتحذيرات لطائراتنا.



وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن الملاحة الجوية المصرية على أتم الاستعداد لمواجهة أية حالات طارئة، حيث ستقوم بمساعدة وتعديل مسار شركة طيران تطلب تعديل مسارها لعدم المرور من فوق الأجواء السورية.



كانت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية حذرت في بيان لها شركات الطيران من ضربة جوية على سوريا خلال 72 ساعة، داعية إلى توخّي الحذر فى شرق المتوسط، موضحة أنه يمكن استخدام صواريخ جو أرض أو صواريخ كروز أو النوعين معا خلال هذة الفترة، وهناك احتمال لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة، مطالبة بتوخّي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات فى شرق المتوسط.