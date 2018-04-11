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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:22 م

التنظيم والإدارة يقر حافز «أوفر تايم» للعاملين بالحكومة

محمد جميل
محمد جميل
أميرة ممدوح
dostor.org/2125277

أقرّ المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة زيادة جديدة في أجور موظفي القطاع الحكومي من العاملين لساعات إضافية، بهدف تحفيزهم علي مضاعفة جهودهم لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق ما تتطلبه حاجة العمل.

وكشف منشور أصدرته الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، عن قرار التنظيم والإدارة بأحقية الموظف في إحتساب ساعة العمل الإضافية التي يقضيها بمقدار ساعة واحدة، فقط، بعد ساعات العمل الرسمية.

وشدد الجهاز على مراعاة الجهات الحكومية أن تتم المعاملة المالية عن هذه الساعة الإضافية علي أساس الأجر الكامل بما يضمنه من أجر وظيفي واخر مكمل، على ألاّ تزيد عدد الساعات الإضافية عن ساعة واحدة بعد ساعات العمل الرسمية.

ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خلا من أي نص يجيز إحتساب ساعة العمل الإضافية التي يقضيها الموظف بعد ساعات العمل الرسمية، والتي حددها بما لا يقل عن 35 ساعة في الاسبوع ولا يزيد عن 42 ساعه في الاسبوع، بل وألزم الموظف بالقيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها ولو فير غير مواعيد العمل الرسمية، متي أقتضت مصلحة العمل ذلك دون تحديد مقابل نقدي لذلك.

جاء ذلك ردًّا على مذكرة قدمها مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة كفر الشيخ إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية بجهاز التنظيم والإدارة في 30 مارس الماضي، التي تضمنت طلب الإفادة بشأن كيفية إحتساب ساعة العمل الإضافية للموظف.

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