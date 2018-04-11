التحالف: طائرات إيرانية من دون طيار وراء استهداف جازان

قال المتحدث باسم التحالف العربى، تركى المالكى، إن الطائرة دون الطيار التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودية في مدينة جازان، حوثية بمواصفات إيرانية، حسبما نشرت شبكة العربية السعودية.



واعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية، مساء الأربعاء، طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار أبها الإقليمى، وتدمير أخرى حاولت استهداف أحد الأحياء المدنية فى مدينة جازان.



وقال التحالف العربى: «قوات الدفاع الجوى الملكى السعودية تسقط طائرة دون طيار معادية، حاولت استهداف مطار أبها الإقليمى وتدمير أخرى معادية حاولت مهاجمة أحد الأعيان المدنية بجازان».