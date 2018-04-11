أمريكا تدعم قواتها العسكرية على الحدود المكسيكية

أصدرت حكومة الولايات المتحدة أمرًا تنفيذيًا لوزارة الأمن الداخلي عن أماكن استخدامها لمراكز احتجاز للمهاجرين الذين عبروا الحدود للتو، فضلًا عن إرسال الآلاف من القوات العسكرية.



وأعطى دونالد ترامب الأمر بأن تبدأ القوات في البحث عن مساحات حكومية حتى يتمكن المهاجرون الذين حاولوا الدخول إلى واشنطن بطريقة غير شرعية، كما هو الحال في معسكرات الاعتقال.



ومن المقرر أن تتقدم وزارة الأمن الداخلى بأمر من الرئيس ترامب خلال شهر واحد كحد أقصي بقائمة تتضمن المساحات التي يمكن استخدامها لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين فى النقاط الحدودية ممَن لا يحملون وثائق الهجرة الرسمية.



وأصبحت حدود الولايات المتحدة مع المكسيك عسكرية، منذ لحظة وصول قوات الحرس الوطني إلى تكساس في وقت لاحق بمناطق حدودية متفرقة، تهدف إلى وقف هجرة أمريكا اللاتينية، الأمر الذى حذر منه خبراء أمريكيين بأن ما يحدث «ليس خبرًا سارًا بالمرة».