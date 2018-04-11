بعد استهداف «الرياض».. التحالف يحذر جماعة «الحوثى»

حذرت قيادة التحالف العربى، مليشيا الحوثي، من استخدام الأساليب الإرهابية، والقدرات الصاروخية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والصناعية.



وأضافت قيادة التحالف العربى في بيان لها اليوم: «نحذر من استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والصناعية، وعلى القادة والمخططين ومن يقف وراءهم اعتبار استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه».



واعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية، منذ قليل، طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار أبها الإقليمى، وتدمير أخرى حاولت استهداف أحد الأحياء المدنية فى مدينة جازان.



وقال التحالف العربى: "قوات الدفاع الجوى الملكى السعودية، تسقط طائرة دون طيار معادية، حاولت استهداف مطار أبها الإقليمى وتدمير أخرى معادية حاولت مهاجمة أحد الأعيان المدنية بجازان".



كما اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية، منذ قليل، صاروخًا فى سماء العاصمة «الرياض».