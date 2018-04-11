إيران تشيّع قتلى قاعدة التياس العسكرية فى ريف حمص

شيّعت إيران قتلاها من المستشارين العسكريين جرّاء القصف الصاروخى الإسرائيلى لقاعدة التياس العسكرية التى تحمل اسم تيفور فى ريف حمص الشرقى بسوريا، وهى قاعدة صارت تدريجيًا بيد إيران منذ تدخلها العسكرى فى الأزمة السورية.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور قيل إنها من مكان مقتل الجنود الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلى، فضلًا عن صور لمراسم تشييع القتلى.



وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، إن 7 إيرانيين لقوا حتفهم جراء الهجوم، بينهم الضابط برتبة عقيد فى الحرس الثوري، مهدى دهقان يزدلى.